Nooit meer een haperende tv of trage internetverbinding dankzij glasvezel

Nu we in coronatijd meer thuiswerken en thuisonderwijs volgen, merken we pas hoe afhankelijk we zijn van onze internetverbinding. Zeker als het hele gezin tegelijk inlogt, wil de wifi nog weleens tegensputteren. Maar het werk en school rekenen wel op je. Supersnel internet via glasvezel is dan de oplossing.

Inwoners van Oude-Tonge, Nieuwe-Tonge en Ooltgensplaat kunnen hier nu voor kiezen. Als zij zich voor 7 april aanmelden, is de glasvezelaansluiting gratis. De familie Van Dilst uit Ooltgensplaat hoefde daar niet lang over na te denken. Zij melden zich tijdens een informatieavond als één van de eersten aan.

Gamen en Netflix

Vooral vader Tiennot van Dilst is enthousiast. Hij adviseert bedrijven en organisaties over het beveiligen van hun computersystemen en websites en dat doet hij nu al een jaar vanuit huis. Gewoon aan de keukentafel, met zijn telefoon en Ipad naast zich. Hij surft veel op het internet en deelt grote bestanden met het buitenland. Ook de kinderen zijn om de dag thuis van school. Ze krijgen online-les, gamen op de computer of kijken een Netflixserie.

Van Dilst: “En dat moet allemaal via die ene internetkabel, waar de telecomaanbieder meer MB’s belooft dan in de praktijk wordt waar gemaakt. Maar ook onze smart-televisie, de tuinverlichting, de stofzuiger en onze Apple-horloges staan in verbinding met het internet. Dat kan die eenvoudige internetkabel op den duur allemaal niet meer aan.”

Piekmomenten

Het afgelopen jaar gaf de verbinding er regelmatig de brui aan. Zeker op piekmomenten merkten ze het, als niet alleen het gezin maar de hele straat tegelijk gebruik maakt van dezelfde kabel voor internet. De televisie ging storen en een film downloaden ging erg traag. Hij hoopt dan ook dat minstens 35 procent van het dorp kiest voor glasvezel, want dan wordt de kabel daadwerkelijk aangelegd en zijn deze problemen verholpen.

“Glasvezel is zoveel sneller en stabieler. Het maakt gebruik van een eigen netwerk en is minder gevoelig voor storingen. Daardoor is de verbinding veel betrouwbaarder en kun je veel grotere databestanden tegelijk downloaden en uploaden,” aldus Van Dilst.

Voordelen

Dat nog niet iedereen overtuigd is van de voordelen, snapt hij best. “In de begintijd van de computer en de mobiele telefoon was dat ook zo. Toen dachten veel mensen dat apparaat niet nodig te hebben. En zie nou eens hoeveel we gebruik er van maken.”

Kerkdiensten zijn tegenwoordig zelfs al via internet te volgen. We shoppen steeds meer online. En de mogelijkheden om apparaten op internet te laten werken nemen de komende jaren alsmaar verder toe. Hij ziet zelfs voordelen voor het hele dorp, want de huizenmarkt is aantrekkelijker als glasvezel al is aangelegd.

Van Dilst: “Ik hoop echt dat we in Ooltgensplaat deze kans grijpen, want de aanleg van de Fiber-kabel is nu nog gratis. En als blijkt dat het toch niks voor je is, kun je er snel van af.” Het enige dat nieuwe klanten straks hoeven te betalen zijn de abonnementskosten voor internet, tv en/of bellen bij de telecomaanbieder. Dat werkt hetzelfde als bij de huidige telecomaanbieder. “Als het dorp er niet voor kiest moeten klanten de aanleg zelf betalen. En dat loopt al snel tot in de honderden euro's."