Noordzeeheli en KNRM redden personen op Noordzee en Grevelingenmeer

De redders van de KNRM en de Noordzeeheli hebben het zaterdag 5 februari 2022 druk gehad met acties op de Noordzee en het Grevelingenmeer. Met windkracht 6 (stoten tot 8 Beaufort) en golven van 1,5 meter was een boot omgeslagen bij het eiland Archipel in de Grevelingen. Twee personen waren te water geraakt en hadden water binnengekregen. Door het koude water waren de personen snel onderkoelt.

De Noordzeeheli van de Kustwacht heeft een persoon overgebracht naar het reddingstation in Ouddorp, de andere persoon is per boot gered. Beide personen zijn in het boothuis onder de douche gezet om weer op te warmen. Daarna ging het snel beter met de slachtoffers. Ter controle zijn beide personen overgebracht naar het ziekenhuis.

Eerder die dag waren vier personen ingesloten door hoog water op de Verklikkerplaat (zandbank bij Renesse). Zij zijn door de helikopter op het strand gezet. Ook was er een surfer in problemen, deze kon niet terugkomen. De surfer raakte onderkoeld. Hij is door ambulancepersoneel behandeld.