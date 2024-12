Nostalgische tramritten door de duinen van Goeree

In het radioprogramma Op de Hoogte waren woensdag 18 december 2024 Willem Kentie en Mark Grotendorst te gast om te praten over het RTM Museum in Ouddorp. Dit museum, gelegen aan de voet van de Brouwersdam, brengt de rijke geschiedenis van de RTM (Rotterdamsche Tramweg Maatschappij) tot leven.

De RTM: Van Vervoersmaatschappij tot Museum

De RTM verzorgde van 1898 tot 1966 het personen- en goederenvervoer tussen Rotterdam en de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden met trams, bussen en veren. Na het stopzetten van de activiteiten in 1966 kreeg de RTM een tweede leven als museum. Sinds 1989 is het museum gevestigd op de huidige locatie in Ouddorp, waar het bezoekers verwelkomt om deze geschiedenis te beleven.

Historische Tramritten door de Duinen

Een van de hoogtepunten van het museum is de mogelijkheid om een tochtje te maken met een gerestaureerde RTM-tram. Deze rijdt door de prachtige duinen van 'De Punt' van Goeree en over de Brouwersdam naar Scharendijke, met een halte bij West-Repart. Het is een bijzondere ervaring die een nostalgische blik biedt op het vervoer van vroeger. Zelfs je hond is welkom, mits aangelijnd.

Na een rit met de tram kun je genieten van een kopje koffie in het gezellige café van het museum. Hier word je bediend door toegewijde vrijwilligers, die met passie bijdragen aan de sfeer.

Meer dan 50 Jaar Geschiedenis

Het RTM-museum bestaat al meer dan een halve eeuw. Wat begon als een klein clubje vrijwilligers in Hellevoetsluis, groeide uit tot de oudste museumlijn van Nederland. Ondanks uitdagingen zoals een brand en tegenwerking van de gemeente, slaagde de RTM erin om te verhuizen naar Ouddorp en een stabiele toekomst op te bouwen. De restauratie van het materieel en de ontwikkeling van de locatie getuigen van de inzet en liefde van de vrijwilligers.

Winterse Kersttramritten

Deze winter nodigt het RTM Museum je uit om het dagelijkse leven en reizen van vroeger te ervaren tijdens de feestelijke kersttramritten. De versierde en verwarmde trams rijden op maandag 23 december, dinsdag 24 december, donderdag 26 december, vrijdag 27 december en zaterdag 28 december 2024. Er zijn twee ritten per dag, om 11:30 en 13:30 uur. Op Tweede Kerstdag is er zelfs een speciale avondrit om 15:30 uur, met deels verlichte trams.

Door Internetredactie Omroep Archipel