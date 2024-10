Nu in Ooltgensplaat, wind- en zonne-energie bewaren voor later

De batterij voor energieopslag bij windpark Piet de Wit 2 bij Ooltgensplaat is donderdag 24 oktober 2024 officieel in gebruik genomen. Wethouder Eijkenduijn van Duurzaamheid en Directeur Monique Sweep van Coöperatie Deltawind gaven het startsein met een symbolische druk op de knop.

Het windpark is eigendom van Promill B.V. en Coöperatie Deltawind. Beide partijen zetten zich, samen met overheden, in voor een toekomstbestendig energiesysteem op ons eiland. Vraag en aanbod van energie moeten in evenwicht zijn om het elektriciteitsnet goed te laten functioneren. Wanneer dat niet goed werkt heeft dit effect op de energieprijzen. Op momenten dat er meer duurzame elektriciteit wordt geproduceerd dan er wordt verbruikt, wordt deze ‘weggegooid' omdat er simpelweg geen ruimte is om dit via het bestaande elektriciteitsnet te transporteren. Voor een succesvolle energietransitie moet opgewekte duurzame energie beter en volledig benut worden.

Het Energie Opslag Systeem EOS heeft een capaciteit van 20 Megawattuur en kan die energie in 2 uur laden en op een later tijdstip weer aan het net teruggeven. De batterij kan zo helpen bij het oplossen van de disbalans tussen het opwekken van wind- en zonne-energie en de vraag naar energie.Een dergelijke batterij is vrij nieuw. Wel is de bedoeling dat er uiteindelijk meer van dit soort energieopslagsystemen op Goeree-Overflakkee komen.



Door Internetredactie Omroep Archipel