OBS De Molenvliet ontvangt 1.000 euro van Lidl

Dinsdag 3 oktober 2017 ontving Marieke Schoenmaeckers namens OBS De Molenvliet uit Stad aan 't Haringvliet een cheque van 1.000 euro. Dit bedrag is afkomstig van supermarkt Lidl die met alle 412 winkels in het land lokale initiatieven steunt.

Grote zandbak

"We zijn een hele kleine basisschool en leren onze kinderen veel over het milieu en over duurzaamheid. We hebben bijvoorbeeld een regenton op het dak en een kleine windmolen voor energie. Met deze gift van Lidl gaan we aan de slag met de grote zandbak, hiervan gaan we de helft gebruiken om een moestuin van te maken!”, aldus Marieke Schoenmaeckers. Supermarktmanager Bart overhandigde de cheque met een glimlach: "Onze klanten hebben massaal gehoor gegeven aan de Lidl helpt lokaal actie en laten weten wat Lidl in Middelharnis kan betekenen. We wensen ze veel succes met het uitbreiden van het schoolplein!".

Lidl helpt lokaal

Lidl is dit jaar 20 jaar in Nederland. Met de actie Lidl helpt Lokaal bedankt de supermarkt haar klanten omdat ze al jaren voor de winkel kiezen. Alle winkels van Lidl doen mee, dit betekent dat er 412 keer 1.000 euro beschikbaar is voor een goed initiatief in de buurt. Denk aan het opknappen van het speeltuintje, het organiseren van een sportieve activiteit voor kinderen, het verzorgen van een leuke dag voor ouderen of een opruimactie voor een schonere buurt.