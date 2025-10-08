OBS De Westhoek opent vernieuwde moestuin met feestelijke oogstdag

In september 2025 vierden leerlingen, ouders en leerkrachten van basisschool OBS De Westhoek in Ouddorp het eerste oogstfeest. Met dit evenement markeerde de school de officiële opening van een volledig vernieuwde moestuin op het schoolplein. De dag bood kinderen de kans om op een speelse manier kennis te maken met natuur en tuinieren.

De moestuin van OBS De Westhoek is de afgelopen jaren geleidelijk gegroeid. Dankzij een financiële bijdrage van het Windfonds en de inzet van betrokken ouders kon de tuin dit jaar grondig worden opgeknapt en vernieuwd. De opening werd gevierd met diverse activiteiten.

Schoolleider Marlet Westdijk vertelt dat het oogstfeest veel belangstelling trok. “Er was een bakwedstrijd waarbij meer dan 25 appeltaarten werden gebakken. Kinderen en ouders proefden de taarten en stemden op de lekkerste. De winnaar kreeg de ‘Gouden Appel’.” Naast appeltaarten werden ook appels, peren, stoofperen en tomaten verkocht. Van de tomaten maakten ouders en leerlingen pastasaus en soep, die tijdens het feest werden aangeboden. Voor de kinderen waren er verschillende spelletjes.

Team Groen

Leerkracht Klazina Nipius begeleidt het onderhoud en de organisatie rond de moestuin. “We willen kinderen van alle niveaus op een passende manier betrekken. Sommige leerlingen blinken uit op intellectueel gebied, anderen leren meer praktisch. In de moestuin kunnen ze allemaal met hun handen aan de slag, wat bijdraagt aan hun ontwikkeling.” Nipius coördineert het ‘Team Groen’, dat bestaat uit collega’s en ouders, en zorgt ervoor dat elke leerling regelmatig meedoet. Ze stimuleert het team om kinderen mee te nemen in het ontdekken van de natuur: “Wat groeit er? Wat gebeurt er in de seizoenen?”

Betrokken

Ouder Natasja Molenaar kijkt tevreden terug op de groei van de moestuin. “Het begon klein, maar de leerlingen waren vanaf het begin enthousiast. Ze leren niet alleen waar voedsel vandaan komt, maar ook dat planten kunnen mislukken door weer of beestjes. Dat hoort erbij.” Ze benadrukt het belang van ouderbetrokkenheid. “Als we hulp vragen, staan ouders direct klaar om te ondersteunen.”

Met het oogstfeest wil OBS De Westhoek een jaarlijks terugkerend moment creëren waarop de schoolgemeenschap samenkomt om het buiten leren te vieren en kinderen te inspireren om met respect voor de natuur bezig te zijn.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel