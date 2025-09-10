Voorwaardelijke celstraf voor diefstal fruit, drank en kroketten

De rechtbank Rotterdam heeft een 48-jarige inbreker veroordeeld tot 34 dagen gevangenisstraf voor het stelen van onder meer fruit, een fles Malibu, diepvrieskroketten en een rugtas. Omdat hij zo lang moest wachten op de rechtszaak, hoeft de man de gevangenis niet in. Gaat hij na een jaar alsnog de fout in, dan moet hij wel 30 dagen uitzitten.

De man drong op 23 januari 2020 een woning in Middelharnis binnen met een ‘valse sleutel’. Hij had een sleutel van binnenuit via een open raam te pakken gekregen en daarmee de deur geopend. Tijdens de inbraak nam hij onder meer fruit, een fles Malibu, diepvrieskroketten en een rugtas mee. De diefstal van een laptop kon niet worden bewezen.

Bewijs

Het belangrijkste bewijs waren DNA-sporen van de verdachte op de keukenkastjes, die na de inbraak waren gevonden en daarvoor niet aanwezig waren. Ondanks zijn ontkenning oordeelde de rechtbank dat hij schuldig was aan de diefstal. De verdediging stelde dat er alleen sprake was van insluiping, maar dat argument werd afgewezen.

De verdachte werd vrijgesproken van een tweede diefstalzaak in Sommelsdijk, omdat er onvoldoende bewijs was dat hij daar betrokken was. Hierdoor kon de benadeelde partij geen schadevergoeding van 852 euro krijgen.

De eis

De officier van justitie eiste een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 94 dagen, waarvan 90 dagen voorwaardelijk. De rechtbank legde een mildere straf op, omdat de zaak veel langer dan toegestaan duurde. De man werd in juni 2020 aangehouden, maar de uitspraak volgde pas in september 2025, ruim vijf jaar later. De rechtbank vond dat de redelijke termijn was overschreden en gaf daarom een lagere straf.

Uitspraak

Van de 34 dagen gevangenisstraf worden vier dagen verrekend met het voorarrest. De overige 30 dagen zijn voorwaardelijk met een proeftijd van één jaar. De rechtbank benadrukte de ernst van woninginbraken en de onveiligheid die zij veroorzaken. Uit het strafblad blijkt dat de man eerder is veroordeeld voor vergelijkbare feiten.

Door Internetredactie Omroep Archipel