Keet Achthuizen krijgt toch opknapbeurt

De keet in Achthuizen wordt opgeknapt. Na maanden van onzekerheid heeft de gemeente de vrijwilligers groen licht gegeven om de ontmoetingsplek bij de ijsbaan te renoveren. Dat bevestigt Jacqueline Lavooy van de Dorpsraad Achthuizen.

Door Linda van der Klooster

“Er was lange tijd onduidelijkheid of er een nieuwe keet moest komen of dat de huidige vervangen zou worden door een tweedehands exemplaar”, legt Lavooy uit. “In februari werd nog gesproken over de aanschaf van een nieuwe keet die door het dorp zelf betaald moest worden. Al snel maakte de gemeente daar een tweedehands keet van. Toen wij aangaven dat dit nooit de bedoeling kon zijn en onze keet nog niet zo slecht was, gaf wethouder Bruggeman opdracht tot een technisch onderzoek. Daaruit bleek dat de keet in goede staat verkeert, met slechts enkele verbeterpunten.”

De vrijwilligers en de Dorpsraad kunnen dus aan de slag. “De BIWA, Oranjevereniging en Dorpsraad hebben de handen ineengeslagen om de exploitatie van de keet voor de komende periode goed te regelen.”

Op vrijdag 12 en zaterdag 13 september staat er een klusweekend gepland om de keet op te knappen. “Hopelijk worden er grote stappen gezet, want de week daarna is naast de keet het driedaagse dorpsfeest ‘Achter de Molen’,” zegt Lavooy. Vrijwilligers zijn welkom, ook van buiten Achthuizen. “Het wordt een gezellig klusweekend, met eten en drinken voor de helpers.”

Aanmelden kan via d8huiskamer@gmail.com. Steunen kan ook met een financiële bijdrage op rekeningnummer NL17RABO0197748120 ten name van Dorpsraad Achthuizen, onder vermelding van ‘Sponsoring keet’. De giften worden gebruikt voor materialen en inventaris.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



