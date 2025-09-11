Opknapbeurt voor Stellendamse molen Korenlust

Molen Korenlust in Stellendam staat in de steigers. De korenmolen wordt geschilderd en gerenoveerd om de komende jaren weer netjes te kunnen malen.

Het Flakkeese schildersbedrijf Bazen heeft de klus op zich genomen in opdracht van Molenstichting Goeree-Overflakkee, namens de gemeente die eigenaar is van 11 van de 12 molens op het eiland. De stichting krijgt een vaste bijdrage van de gemeente Goeree-Overflakkee. Daarnaast komt er geld via landelijke en provinciale subsidies, fondsen en donateurs.

De opknapbeurt is hard nodig, legt vrijwillig molenaar Wim Ziekman uit. “Een molen staat natuurlijk altijd buiten in de regen. Aan de binnenkant zit een groot deel van de techniek. Hout mag niet nat worden en dat hoeft dus niet geschilderd te worden. Maar er zijn vooral aan de draaiende delen veel punten van aandacht en die zijn belangrijk. En ja, dan moet er niet te lang gewacht worden met repareren als er iets kapot is.”

Eén keer per jaar wordt er een schouw gehouden. “Dan kijken ze wat op dat moment slecht is en wat gerepareerd moet worden. En in overleg met de molenaars wordt er dan een plan gemaakt.”

Zo zijn de schilders van Andres Bazen aan de slag met de wieken, het metaalwerk, het houtwerk en de gevel van de Stellendamse stellingmolen. “Die is al lange tijd niet meer wit geweest, dus dat zijn we aan het doen”, zegt hij. “We hebben alle molens hier op het eiland inmiddels wel een keer gedaan. Je raakt er wel een beetje aan gewend, maar het is iets anders dan een woning of een appartement schilderen. Je hebt heel veel werk met hoogwerkers. De wieken zelf, die behandelen we met een bootverf.”

Een extra opleiding hebben de schilders niet nodig. "Eigenlijk kun je alles terugbrengen naar een basis en dat is schoonmaken, schuren en het behandelen met de geschikte verven. Op die manier breng je het terug naar wat we al gewend zijn. Zo'n gevel zoals waar we nu mee bezig zijn, is iets anders dan waar we een paar maanden geleden mee bezig waren op een vakantiepark of bij iemand thuis. Maar het blijft gewoon ook een houtondergrond, een stenen ondergrond, een metalen ondergrond. Met de geschikte materialen kun je het weer een goede bescherming geven en ziet de molen er straks weer als nieuw uit.”

De drie molenaars van Korenlust malen op vrijwillige basis. “Gewoon, omdat het leuk is om aan mensen te laten zien hoe dat gebeurt. En als je dan ook wat van die producten kunt verkopen, dan kun je de onderhoudskas van de molen spekken. Om zelf dingen eerder te laten repareren als dat kan.”

Malen is tijdens het onderhoud niet mogelijk. “U ziet overal blikken met verf staan. Als er stof in komt, wat bij het malen gebeurt natuurlijk, dan moet je dat niet willen combineren. Bovendien malen we grotendeels voor hobbyboertjes. En als het om eten gaat, wil je toch voorzichtig zijn.”

De molenaars zijn wel aanwezig. Ze gebruiken de tijd van stilstand van de wieken voor onderhoud van het mechaniek. “Bijvoorbeeld ‘kammenwassen’, dan worden de kammen van de radars in de bijenwas gezet. En dat heeft dan weer een conserverende werking. We kunnen nu ook de rollen waarop de kap rust smeren. Dat zijn dingen waarbij je in de kap zelf moet zijn. En combinatie onderhoudswerk en een draaiende molen is nooit ideaal. Dus nu is het juiste moment.”

Afhankelijk van de weersomstandigheden duurt het onderhoud aan de Stellendamse molen vier tot zes weken. “De laatste tijd zijn we verwend met mooi weer”, zegt Andres Bazen. “Dat is in Nederland altijd afwachten, dus nu ook. We hopen dat we hem nog, met een paar weken mooi weer, gereed hebben.”

Het schildersbedrijf werkt per jaar aan twee à drie molens. “Dit voorjaar hebben we eerst Herkingen gedaan. Nu in het najaar is Stellendam aan de beurt. En dan staat Achthuizen ook nog op de planning. Maar die zal waarschijnlijk doorgeschoven worden naar volgend jaar.”

En als alle molens klaar zijn: “Dan begint eigenlijk de cyclus weer opnieuw. Dan zijn ze weer aan de beurt, na een jaar of zes.”

