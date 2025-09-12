Oplevering seniorenappartementen in Oude-Tonge

In augustus 2025 zijn de 39 seniorenappartementen aan de Eisenhowerlaan in Oude-Tonge opgeleverd. Oost West Wonen heeft de sleutels gefaseerd overhandigd aan de nieuwe huurders, die nu hun intrek kunnen nemen in de levensloopbestendige woningen.

Vertraging

De oplevering van het complex heeft langer geduurd dan oorspronkelijk gepland. De bouw werd vertraagd, onder andere door de aanwezigheid van vleermuizen in het oude gemeentehuis. Inmiddels zijn de appartementen gereed voor bewoning. In het najaar van 2025 volgen nog werkzaamheden zoals de beplanting en het plaatsen van bankjes rondom het complex.

Wonen en zorg

Het complex biedt senioren de mogelijkheid om te wonen in een omgeving waar zorg en ondersteuning dichtbij zijn. Naast de 39 zelfstandige appartementen van Oost West Wonen, zijn er in hetzelfde gebouw 22 zorgappartementen gerealiseerd door Estea, bestemd voor mensen met een zorgbehoefte. Deze appartementen vallen onder het beheer van zorgorganisatie Novi Vitae. De gezamenlijke en openbare ruimtes worden momenteel verder ingericht en zullen dienen als ontmoetingsplekken voor de bewoners.

Doorstroom

De meeste van de huidige nieuwbouwprojecten van Oost West Wonen richten zich op senioren, als gevolg van de toenemende vraag naar levensloopbestendige woningen. Deze woningen dragen bij aan het langer thuis wonen van ouderen. Oost West Wonen hoopt de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen door senioren die hun huurwoning achterlaten voorrang te geven bij de toewijzing van de nieuwbouwappartementen. De vrijgekomen woningen komen op deze manier beschikbaar voor jongere woningzoekenden.

“Door de bouw van dit complex zijn er 23 huurwoningen vrijgekomen, waarvan 20 in Oude-Tonge,” zegt Marleen van de Kamp, directeur-bestuurder van Oost West Wonen. “We hopen dat de nieuwe huurders hier prettig zullen wonen en dat de oplevering bijdraagt aan de doorstroming op de woningmarkt.”

Door Internetredactie Omroep Archipel