Verspillingsvrije Week: ook initiatieven op Goeree-Overflakkee

Van 8 tot en met 14 september 2025 vindt de Verspillingsvrije Week plaats, een landelijk initiatief om voedselverspilling terug te dringen. In 2023 werd in Nederland nog ruim 2.200 kiloton voedsel verspild, goed voor 86 miljoen maaltijden per week. Hoewel de verspilling sinds 2015 met 17 procent is gedaald, gaat nog altijd een vijfde van het voedsel verloren. Ook op Goeree-Overflakkee zijn verschillende lokale initiatieven actief om voedselverspilling tegen te gaan.

Houdbaarheidsdata en compost

Een belangrijke oorzaak van voedselverspilling is onduidelijkheid over houdbaarheidsdata. ‘Te Gebruiken Tot’ (TGT) is een harde grens voor bederfelijke producten, terwijl ‘Ten minste Houdbaar Tot’ (THT) aangeeft dat een product vaak ook na die datum nog veilig kan worden geconsumeerd. Verspilling kan verder worden verminderd door brood direct na aankoop in te vriezen, restjes overzichtelijk te bewaren en kleine porties te verwerken in bijvoorbeeld soep of salade.

Zelf composteren biedt een milieuvriendelijke manier om GFT-afval te verwerken en vermindert de energie die nodig is voor transport en verwerking. Compost verbetert bovendien de bodemkwaliteit. Wel is het belangrijk om voldoende zuurstof toe te laten, omdat anders schadelijke gassen kunnen ontstaan. Gekookt voedsel, vet, brood en zieke planten zijn niet geschikt voor de composthoop. Alleen goed verteerde compost die naar aarde ruikt, is veilig in gebruik.

Lokale initiatieven

Op Goeree-Overflakkee bestaan diverse initiatieven om verspilling te voorkomen. Cherity Re-Use zamelt gebruikte telefoons in en beheert de CUP en MUP, waarbij cosmetica en menstruatieproducten worden gedoneerd aan mensen in armoede. Over het hele eiland zijn voedselkastjes te vinden, sinds kort ook geschikt voor houdbare producten dankzij een schenking van Deltawind. Sinds 2023 is de Circu-route actief. Dit is een interactieve kaart, op deze website, met circulaire initiatieven zoals boekenuitleen, gereedschapsverhuur, tweedehandswinkels en lokale voedselproductie.

Daarnaast bestaan landelijke initiatieven zoals de Too Good To Go-app, waarmee tegen een kleine prijs verrassingspakketten, losse producten of maaltijden kunnen worden besteld bij supermarkten, bakkers en horecazaken.

