Oktoberstorm op Goeree-Overflakkee

De storm die in de nacht van woensdag 20 op donderdag 21 oktober 2021 over Goeree-Overflakkee is getrokken heeft zijn sporen achtergelaten. Het was gelukkig niet zo heftig als in Barendrecht, daar werd de wind een kleine 10 minuten bijna een kleine tornado. Op Goeree-Overflakkee moest de brandweer een paar keer uitrukken voor stormschade. Omstreeks 06:30 uur gingen de hulpdiensten naar de Philipshoofjesweg in Dirksland waar een auto tegen een boom was gereden.

Naast de brandweer kwam ook de ambulance ter plaatse. Op de kruising Vroonweg N215 bij Nieuwe-Tonge raakten een werkbusje en een personenwagen met elkaar in botsing. Zover bekend zijn bij beide incidenten de inzittenden nagekeken door het ambulancepersoneel.