Oldtimers stelen de show op Diekdag Middelharnis

De Diekdag in Middelharnis op vrijdag 2 augustus 2024 trok veel bezoekers. Met stralend zonnig weer trok het evenement talloze bezoekers naar het centrum. De braderie bood een gevarieerd aanbod met maar liefst zeventig marktkramen. Bezoekers konden genieten van enkele oude ambachten en er was volop vertier voor de kinderen, waaronder een spannende bungy jump.

Het hoogtepunt van de dag was ongetwijfeld de optocht en presentatie van oldtimers. De route voerde langs het Havenhoofd en trok vervolgens door het hart van Middelharnis. De indrukwekkende stoet eindigde op het Diekhuusplein, waar een groot publiek zich inmiddels had verzameld om de schitterende voertuigen te bewonderen.

Voor de een is het bezit van een oldtimer een investering, terwijl het voor de ander puur hobby is. Ondanks deze verschillende motivaties, voert de liefde voor de klassieke voertuigen uiteindelijk de boventoon. De braderie in Middelharnis blijft een geliefd evenement voor jong en oud, met een mix van nostalgie en plezier.



Door Internetredactie Omroep Archipel