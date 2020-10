Oliebollenkraam Middelharnis bestaat 40 jaar

Wie trek heeft in een lekkere oliebol van Jack Brantenaar kan weer terecht op het Diekhuusplein in Middelharnis. In een schitterende nieuwe oliebollenkraam liggen de oliebollen en appelbeignets weer te glimmen. In 2020 bestaat de oliebollenkraam maar liefst 40 jaar. En dat werd onder andere gevierd met een gratis oliebol op vrijdag 2 oktober 2020.

De gratis oliebol actie was goed gedeeld op Facebook. Menig eilandbewoner trotseerde maar al te graag de kou om een verse oliebol te halen. Ook veel jeugd had lucht gekregen van de actie. Klein detail, je kreeg de gratis oliebol bij een aankoop van een lekkernij. Maar desondanks fietste de jonge generatie met bepoederde neuzen tevreden naar huis.

Het is een vertrouwd beeld de oliebollenkraam op het Diekhuusplein. Nog maar een paar maanden geleden stond de oliebollenkraam er ook een periode. Vanwege corona gingen veel kermissen, waar de oliebollenkraam normaliter dienstdeed in de zomer, niet door. Daardoor kon men dit jaar eerder al genieten van de lekkernijen van de familie Brantenaar. Dat de oliebollenkraam ook in de zomermaanden op Goeree-Overflakkee was te vinden werd door veel mensen gewaardeerd.