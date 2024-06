Omloop van Goeree-Overflakkee keert terug naar oorsprong

De Omloop van Goeree-Overflakkee, een van de meest iconische langeafstandswandelingen van Nederland, staat weer voor de deur en belooft dit jaar een terugkeer naar zijn oorspronkelijke vorm. Wilco de Vos, bestuurslid van Stichting Omloop Goeree-Overflakkee, deelt de plannen voor de komende editie.

Terug naar de basis

De Omloop van Goeree-Overflakkee werd opgericht in 1991 en kende oorspronkelijk slechts één afstand: 110 kilometer. Dit jaar keert de focus terug naar de kern met twee hoofdroutes: 80 kilometer en 110 kilometer. "We willen de deelnemers de beste ervaring bieden en richten ons daarom op deze twee afstanden," aldus De Vos. Dit besluit werd mede genomen om organisatorische redenen en om de deelnemers een optimale wandelervaring te garanderen.

Milieuvriendelijker

De Omloop is in 2024 op 30 augustus en 31 augustus. De start vindt plaats in Ooltgensplaat, een belangrijke plek in de geschiedenis van de Omloop. Dit jaar wordt extra aandacht besteed aan duurzaamheid met het zogenaamde 'cupless-event', waarbij deelnemers worden aangemoedigd hun eigen drinkbekers mee te nemen. Dit initiatief moet het afval verminderen en het evenement milieuvriendelijker maken.

Grote opkomst verwacht

De verwachtingen zijn hooggespannen. In 2023 hoopten de organisatoren op 250 deelnemers, maar er schreven zich uiteindelijk 569 wandelaars in. Dit jaar liggen de inschrijvingen al voor op schema met 318 deelnemers, wat doet vermoeden dat het aantal deelnemers wederom hoog zal zijn.

De Omloop is niet alleen een uitdaging voor de deelnemers, maar ook een evenement dat de gemeenschap van Goeree-Overflakkee samenbrengt. "We zijn trots op elke deelnemer en op onze vrijwilligers die het evenement mogelijk maken," zegt De Vos. Vrijwilligers zijn cruciaal voor het succes van de Omloop en er is altijd behoefte aan meer hulp. Mensen kunnen zich aanmelden via de website van de Omloop.

Lokale goede doelen

De Omloop draagt ook bij aan lokale goede doelen. In 2023 werd € 5.500 gedoneerd aan diverse organisaties,. Dit jaar kunnen goede doelen zich weer aanmelden om in aanmerking te komen voor een donatie. Kijk voor meer informatie op dewandeltocht.nl



Door Erwin van Oosten