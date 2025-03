Omroep Archipel herstelt storing in radio-uitzendingen op 105.9 FM

Vrijdag 14 en zaterdag 15 maart 2025 had Omroep Archipel te maken met een storing op de radiozender in Dirksland. Hierdoor was er op 105.9 FM geen stabiel radiosignaal te ontvangen in de dorpen op Goeree-Overflakkee tussen Dirksland en Ooltgensplaat. Engineers van de omroep zijn direct op onderzoek uitgegaan en hebben geconstateerd dat de straalverbinding tussen Ouddorp en Dirksland defect is.

Om ervoor te zorgen dat luisteraars in Dirksland weer kunnen genieten van Omroep Archipel op de radio, is een noodoplossing gerealiseerd. Sinds zaterdagavond draait deze stabiel en is de uitzending op 105.9 FM weer goed te ontvangen. De radiozender op 105.6 FM en de online radiostream hebben, op enkele korte onderbrekingen na, geen hinder ondervonden van de storing.

Omroep Archipel blijft de situatie monitoren en werkt aan een definitieve oplossing. Dank aan alle luisteraars voor hun geduld en begrip!



Door Internetredactie Omroep Archipel