Omroep Archipel lanceert documentaireserie over kerken op Goeree-Overflakkee

Première van eerste aflevering gevierd in Dorpskerk Dirksland

Op donderdagavond 14 november 2024 vond in de historische Dorpskerk van Dirksland de première plaats van de documentaireserie ‘De geschiedenis van de kerk’. Deze locatie speelde niet alleen gastheer voor de première, maar staat ook centraal in de eerste aflevering, die vanaf vrijdag 22 november 2024 op Omroep Archipel te zien is.

De documentaireserie belicht de rijke historie van kerken op Goeree-Overflakkee en onderzoekt de bijzondere verhalen en culturele betekenis van deze gebouwen. In de eerste aflevering neemt Jos Toes de kijkers mee naar het hart van de iconische kerk in Dirksland. Aan bod komen de unieke architectuur, historische gebeurtenissen en de betekenis van de kerk voor de lokale gemeenschap door de eeuwen heen. In andere afleveringen komen andere kerken en sprekers aan bod.

Met ‘De geschiedenis van de kerk’ hoopt Omroep Archipel niet alleen de rijke cultuur en tradities van Goeree-Overflakkee te documenteren, maar ook een breder publiek te inspireren en te betrekken bij het behoud van dit waardevolle erfgoed.

Documentaire op televisie

De documentaire ‘De geschiedenis van de Dorpskerk van Dirksland’ wordt op vrijdag 22 november 2024 om 17:30 uur voor het eerst uitgezonden op Omroep Archipel en wordt daarna elke uur herhaald, hetzelfde geldt voor zaterdag 23 en zondag 24 november. De weken erop volgen andere kerken.



