Omroep Archipel op de TREND Consumentenbeurs in Ouddorp

Omroep Archipel is te vinden op de TREND Consumentenbeurs in Ouddorp, die nog te bezoeken is op vrijdag 21 en zaterdag 22 maart 2025. Wij nodigen iedereen uit om een kijkje te nemen in onze stand, waar onze medewerkers en vrijwilligers klaarstaan om vragen te beantwoorden en bezoekers te woord te staan.

Naast het beantwoorden van vragen, bieden wij een bijzondere ervaring: mensen kunnen aanschuiven voor een radio-interview. Dit is een unieke kans om te ervaren hoe het is om zelf op de radio te komen.

Ook voor de kinderen hebben we iets leuks in petto. Ze kunnen meedoen aan een spel dat hen vast en zeker zal vermaken.

De TREND Consumentenbeurs is een event voor iedereen die inspiratie zoekt op het gebied van sfeervol wonen, tuin & lifestyle, sport en lekker eten.

Openingstijden:

Vrijdag 21 maart: 13:00 tot 21:00 uur

Zaterdag 22 maart: 10:00 tot 16:30 uur

Kom langs, ontmoet onze medewerkers en vrijwilligers, en laat je inspireren door alles wat Omroep Archipel en de beurs te bieden hebben. We kijken ernaar uit je te verwelkomen.



Door Internetredactie Omroep Archipel