Onbemand jacht spoelt aan bij Ouddorp

Het twaalf meter lange zeiljacht dat onbemand ronddobberde op de Noordzee is aangespoeld op het strand bij Ouddorp. Het schip werd maandagochtend 13 november 2017 gevonden.

Zaterdag 11 november 2017 raakte een 63-jarige Canadese zeiler op de Noordzee in de problemen. De kustwacht haalde de man van boord. Een schip van de KNRM heeft geprobeerd om het jacht naar de kust te slepen, maar die actie werd volgens de NOS gestaakt vanwege het slechte weer. De afweging van de Kustwacht was volgens Omroep Zeeland dat berging geen directe taak is van de Kustwacht zolang de veiligheid niet in het geding is.

De kustwacht waarschuwde schepen op de Noordzee voor het ronddobberende jacht en gaf om de paar uur de locatie van het vaartuig door aan de schepen in de omgeving.