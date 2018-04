Ondanks de kou tulpen op schema voor 7e tulpenwandeltocht

Op zaterdag 14 april 2018 staat de 7e Tulpenwandeltocht door polders en over dijken rond Middelharnis weer op de agenda. Ondanks het koude weer van de afgelopen weken, liggen de tulpen goed op schema om hun prachtige kleuren te vertonen tijdens het evenement.

Met de Tulpenwandeltocht worden veel instanties verbonden. Verenigingen, instanties en individuen laten zo zien waar Goeree-Overflakkee sterk in is. Kunst, cultuur, natuur en sportief bezig zijn smelten op deze dag mooi samen. Bovendien gaat de volledige opbrengst van het inschrijfgeld en het sponsorbedrag naar lokale goede doelen. De lokale goede doelen voor deze editie zijn Stichting Best Buddies GO en Stichting De Klup GO. Overigens viert laatstgenoemde stichting dit jaar ook nog eens hun 30-jarig bestaan.

De start en finish zijn zoals andere jaren bij MSV & AV Flakkee aan de Oostplaatseweg in Middelharnis. De organisatie heeft 4 prachtige routes vastgesteld. De te wandelen afstanden tijdens deze editie zijn: 10, 17½, 25 en 40 km.

Vanwege de vele verzoeken om veel tulpenvelden te mogen bewonderen worden de deelnemers aan de 10 km vanaf het terrein van MSV & AV Flakkee per bus of taxibusje vervoerd naar de Groeneweg in Nieuwe-Tonge. Vanaf daar wandelen ze o.a. door kleurrijke polders en mooie natuur naar de kantine van MSV & AV Flakkee. Langs de route liggen minstens 8 tulpenvelden en de route voert niet of nauwelijks door de bebouwde kom. Deelnemers aan de langste afstanden komen natuurlijk veel tulpenvelden tegen.

Naast sportief bezig zijn wordt er deze dag ook gedacht aan "gezelligheid", zo is op meerdere stempelposten gezorgd voor muziek (o.a. Harmonie Apollo uit Nieuwe-Tonge die muziek maakt bij café de Tram), is de molen in Nieuwe-Tonge gratis toegankelijk voor deelnemers en kunnen deelnemers nog een prijs winnen met hun foto gemaakt door Wim van Vossen in samenwerking met Eilandmarketing. Nieuw dit jaar is dat bij Mastenbroek bloembollen er door LTO-Noord in samenwerking met KABV en de Plattelandsjongeren GO informatie wordt gegeven over ‘de tulp’.

Inschrijven kan alleen op zaterdag 14 april vanaf 07:30 uur in de kantine van MSV & AV Flakkee aan de Oostplaatseweg 1 te Middelharnis. Deelname bedraagt € 3,50 voor volwassenen en kinderen zijn gratis. De opbrengst van het inschrijfgeld en de sponsoring komt geheel ten goede aan de genoemde goede doelen.

Overzicht starttijden:

08:00 - 10:00 uur 25 en 40 km

09:00 - 12:00 uur 10 en 17½ km

13:00 - 14:00 uur 25 km fietsers en scootmobielers

In verband met drukte bij het parkeren wordt deelnemers uit de nabije omgeving gevraagd zo veel mogelijk op de fiets naar het evenement te komen. Deelnemers aan de fietstocht, die met auto voorzien van een fietsendrager komen, worden vriendelijk verzocht gebruik te maken van de parkeerterreinen van WEBEGO aan de Pascal 40 en de Jonge Spartaan aan de Oostplaatseweg 19 te Middelharnis.

Nadere informatie is te verkrijgen via de www.facebook.com/tulpenwandeltocht en de website van MSV & AV Flakkee (www.avflakkee.nl).