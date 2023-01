Ondanks vernielingen relatief rustige jaarwisseling

Gemeente Goeree-Overflakkee kan terugkijken op een feestelijke en relatief rustige jaarwisseling. Helaas werden er op aantal plaatsen wel vernielingen aangericht. Ooltgensplaat, met name in het Weespad en omgeving, sprong er in negatieve zin uit. De schade die tijdens de jaarwisseling is toegebracht op gemeentelijke eigendommen bedraagt ruim € 85.000,-.

De gemeente brengt jaarlijks de schade nauwgezet in beeld, waarbij ook bijvoorbeeld vernield straatwerk wordt meegeteld. Er werden 55 verkeersborden en 9 vuilnisbakken vernield. Ook zijn 4 lantaarnpalen kapotgemaakt en is er 40 m² aan asfalt beschadigd. Asfalt herstellen kost € 500,- per vierkante meter. Verder zijn er diverse putdeksels opgeblazen. De kans bestaat dat de daaronder liggende ‘straatkolken’ beschadigd zijn en alsnog vervangen moeten worden. Dit zal later in het jaar pas duidelijk worden.

Succesvolle activiteiten voor de jeugd

Tijdens oudejaarsdag werden in Ooltgensplaat, Dirksland/Melissant en Stellendam met succes activiteiten georganiseerd. De jeugd (in de leeftijd van 9 t/m 18 jaar) kon in deze dorpskernen meedoen met een toernooi lasergamen. Youth for Christ, Stichting ZIJN en gemeente Goeree-Overflakkee namen het initiatief voor het organiseren van de activiteiten. Er waren in totaal 132 aanmeldingen. De activiteiten waren geslaagd en de jeugd ging met blije gezichten naar huis. In Stellendam vond een dagvullend oudjaarsfeest plaats met veel leuke activiteiten voor de jeugd. De organisatie vond plaats vanuit t Haegse Huus.

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman blikt met een dubbel gevoel terug op de jaarwisseling: "We kunnen terugkijken op een relatief rustige jaarwisseling met op de meeste plekken een positieve en feestelijke sfeer. Dank aan iedereen die zich hiervoor heeft ingezet, zoals de hulpdiensten, de medewerkers van de gemeente en de organisaties die op oudejaarsdag activiteiten organiseerden. Maar er zijn ook verwondingen bij onze inwoners en de schade aan gemeentelijke eigendommen is groot. Dat kost de gemeenschap veel geld. We doen er alles aan om de schade te kunnen verhalen op de daders."