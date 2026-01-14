 Luister radio: Archipel bij nacht of kijk live TV

Onderdoorgang N215 bij Nieuwe-Tonge is klaar

Foto

De verdiepte ligging bij de Oudelandsedijk in Nieuwe-Tonge is af. Het is een zichtbare mijlpaal in de vele werkzaamheden aan de N215. Met een viaduct en in- en uitvoegstroken wordt de verbinding tussen het dorp en de N-weg verbeterd.

De grondwerkzaamheden voor de onderdoorgang zijn afgerond en inmiddels worden de stootplaten aangebracht. Deze zorgen voor een soepele en veilige overgang tussen de gewone weg en de verdiepte ligging. Mourik Infra geeft aan in maart 2026 te beginnen met asfalteren en de weg daarop aan te sluiten. Daarna gaan de werkzaamheden verder op een volgende locatie binnen het uitgebreide project. Dat omvat onder meer een al eerder aangelegde nieuwe rotonde en een nog te bouwen fietstunnel bij de Molendijk. Ook wordt er tegelijkertijd groot onderhoud gepleegd, zoals het vervangen van de openbare verlichting en bewegwijzering.

Naar verwachting worden de werkzaamheden eind 2026 afgerond.

Woensdag 14 januari 2026
Door Internetredactie Omroep Archipel

