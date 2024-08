Onderhoud aan wegen op Goeree-Overflakkee vanaf eind augustus

Vanaf eind augustus 2024 voert Waterschap Hollandse Delta onderhoudswerkzaamheden uit aan diverse wegen en fietspaden op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten. Om goed op de hoogte te blijven en verrassingen onderweg te voorkomen, wordt automobilisten en fietsers aangeraden gebruik te maken van de BouwApp van aannemer Van Gelder.

In de BouwApp vindt u de planning van de werkzaamheden, omleidingen en het laatste nieuws. De app is eenvoudig te downloaden via de Playstore en App Store. Voor degenen die liever geen app gebruiken, biedt de website onderWEGwerk.nl ook actuele informatie over het project

Download de BouwApp of bezoek www.onderWEGwerk.nl voor actuele updates.



Door Internetredactie Omroep Archipel