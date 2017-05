Onderhoud en verkeershinder N57 en N59

Rijkswaterstaat voert in 2017 groot onderhoud uit aan de N57 en N59. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk ’s nachts uitgevoerd, waarbij de weg wordt afgesloten. De werkzaamheden vinden plaats in de periode mei-juni en september-oktober. In de zomermaanden vinden geen onderhoudswerkzaamheden plaats. Verkeer moet rekening houden met een langere reistijd.

Verkeer wordt geadviseerd voorbereid op weg te gaan en zich via vanAnaarBeter.nl te informeren over eventuele hinder.

In de periode mei-juni vinden (onder voorbehoud) op onderstaande wegvakken onderhoudswerkzaamheden plaats. Daarnaast worden ook op verschillende andere wegvakken reguliere werkzaamheden uitgevoerd die hinder kunnen veroorzaken. De planning van de onderhoudswerkzaamheden in september-oktober wordt later gecommuniceerd.

N57

Wanneer Waar en wat Hinder Nachtelijke afsluitingen van maandag 8 mei tot woensdag 10 mei, steeds van 20.00 uur – 6.00 uur (2 nachten) Tussen Stellendam en Ouddorp. De N57 is afgesloten van de Vissersweg tot aan de rotonde van de N215 bij Stellendam, in beide richtingen Verkeer wordt omgeleid via de Vissersweg. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer op de kruising van de Vissersweg Nachtelijke afsluitingen van woensdag 10 mei tot vrijdag 12 mei, steeds van 20.00 uur -6.00 uur (2 nachten) Tussen Stellendam en Ouddorp. De N57 is afgesloten van de Vissersweg tot aan de Oosterweg bij Ouddorp, in beide richtingen Verkeer van Goedereede richting Ouddorp wordt naar de noordelijke parallelweg geleid. Verkeer van Ouddorp richting Goedereede wordt naar de zuidelijke parallelweg geleid Nachtelijke afsluitingen van maandag 15 mei tot vrijdag 19 mei, steeds van 20.00 uur – 6.00 uur (4 nachten) N57 is afgesloten tussen het kruispunt bij de Veerse Dam en de Kraaijensteinweg bij Westenschouwen (Oosterscheldekering) Verkeer wordt omgeleid via de Zeelandbrug en moet rekening houden met 30 minuten extra reistijd Nachtelijke afsluiting van maandag 12 juni tot woensdag 14 juni, steeds van 20.00 uur - 6.00 uur (2 nachten) Oostelijke parallelweg van de N57 is afgesloten tussen de N652 en de R101 Autoverkeer wordt omgeleid via de hoofdrijbaan. Langzaam verkeer wordt lokaal omgeleid

N59

Wanneer Waar en wat Hinder Nachtelijke afsluitingen van maandag 29 mei tot woensdag 31 mei, steeds van 20.00 uur – 6.00 uur (2 nachten) N59 is afgesloten tussen N251 (Oude Tonge) en Den Bommel, in beide richtingen Het verkeer wordt omgeleid via de N498. Verkeer moet rekening houden met 5 minuten extra reistijd Wegafsluiting van dinsdag 6 juni 21.00 uur tot donderdag 8 juni 6.00 uur Zuidelijke parallelweg ter hoogte van Oosterland is afgesloten Het verkeer wordt lokaal omgeleid en moet rekening houden met enkele minuten extra reistijd

Wegafsluiting van dinsdag 6 juni 21.00 uur tot vrijdag 9 juni 6.00 uur Noordelijke parallelweg ter hoogte van Nieuwerkerk is afgesloten Het verkeer wordt lokaal omgeleid en moet rekening houden met enkele minuten extra reistijd

De planning is onder voorbehoud. Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.