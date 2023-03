Onderkoelde jongen uit het Grevelingenmeer gehaald

Woensdagmiddag 8 maart 2023 is de KNRM opgeroepen voor een ongeval op het Grevelingenmeer. Een jongen was met een groep een tocht over het meer aan het maken met in totaal drie bootjes. Volgens een woordvoerder van de KNRM maakte een rubberboot water. Het slachtoffer belandde vervolgens in het water van rond de 6 graden. De watertemperatuur en de harde wind zorgden ervoor dat de jongen onderkoeld raakte.

De KNRM heeft het slachtoffer naar de kant gebracht waar een ambulance klaar stond. Toen de jongen weer was opgewarmd kon hij zijn weg vervolgen. De KNRM is teruggegaan naar de bootjes en heeft ze alle drie terug aan land gebracht.