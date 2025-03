Ondernemend onderwijs op RGO College: leerlingen starten eigen bedrijven

RGO College leerlingen van leerjaar 3 tonen hun ondernemerschap in een uniek project waarin ze hun eigen bedrijf opzetten. Gedurende twee maanden krijgen leerlingen van mavo, havo en atheneum de kans om in de praktijk te leren wat het betekent om ondernemer te zijn.

Van idee tot product

De jonge ondernemers maken verschillende 3D-producten, zoals spelletjes, bloemenvazen, pasjeshouders en sleutelhangers. Ook worden technieken als lasersnijden en t-shirt bedrukken ingezet om unieke creaties te realiseren. Er zijn al veel leuke ideeën! Creativiteit en innovatie staan centraal.

Echt geld, echt bedrijf

Het ondernemerschap gaat verder dan alleen het ontwerpen. De bedrijven zijn echt en er wordt gewerkt met echt geld. Dit betekent dat de leerlingen een ondernemingsplan moeten schrijven en ook verantwoordelijk zijn voor de boekhouding van hun bedrijf. Hoe stel je een winstgevende prijs vast? Hoe houd je de kosten bij? Dit zijn vragen waar de leerlingen zich mee bezighouden.

Marktdag: het moment van de waarheid

Het hoogtepunt van dit project is de marktdag op 27 maart 2025. Van 13:00 tot 15:30 uur presenteren de leerlingen dan hun producten in de aula van RGO College. En natuurlijk hebben de leerlingen nagedacht over de promotie, presentatie en klantbenadering. Met trots verkopen de jonge ondernemers die middag hun producten aan het publiek. Natuurlijk hopen de leerlingen op veel bezoekers. Komt u ook langs? Iedereen is van harte welkom.



Door Internetredactie Omroep Archipel