Ondernemers gezocht voor Techniek Tastbaar evenement

De Beroepscampus Middelharnis organiseert van 10 tot en met 12 november 2025 het evenement Techniek Tastbaar, waarbij vmbo-leerlingen uit de bovenbouw van RGO Middelharnis en CSG Prins Maurits kennismaken met de wereld van techniek. Gedurende drie dagen krijgen de leerlingen inzicht in de veelzijdigheid en mogelijkheden van een carrière in de techniek.

Lokale ondernemers spelen hierbij een sleutelrol. Ze krijgen de gelegenheid om via een activiteit op de campus of een bedrijfsbezoek jongeren een realistisch beeld van hun vakgebied en organisatie te bieden. Het programma omvat een doe- en beleefevent op 10 november, bedrijfsbezoeken op 11 november en presentaties met branchetafels op 12 november.

Ondernemers die willen bijdragen, kunnen zich aanmelden via www.beroepscampus.nl. Voor vragen kunnen zij contact opnemen met Jan de Berg via 06-10826757.

