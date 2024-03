Onderscheiding voor powervrouw Elma van den Nouland uit Oude-Tonge

Op vrijdag 8 maart 2024 ontving Elma van den Nouland het goede nieuws dat zij door Zijne Majesteit de Koning is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman reikte de onderscheiding uit.

Van den Nouland ontving de onderscheiding vanwege haar wereldwijde inzet voor de slachtoffers van mensenhandel.

Powervrouw

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman begon haar toespraak met: “U bent een echte powervrouw, dat wil ik op deze Internationale Vrouwendag zeker benadrukken. Uw drijfveer is de liefde voor uw medemens, zo blijkt uit uw werk in Ethiopië als Medische Missie Zuster en alles wat u nu nog doet voor uw medemens. U zet zich wereldwijd al tientallen jaren zeer betrokken en deskundig in voor de slachtoffers van mensenhandel.”

Stichting Elizabeth Foundation

Van den Nouland werkte onder andere vrijwillig voor de Stichting Religieuzen tegen Vrouwenhandel. Deze organisatie leverde een bijdrage aan de strijd tegen de handel in vrouwen en meisjes en de daaruit voortvloeiende prostitutie. In 2015 was ze één van de oprichters van de Stichting Elizabeth Foundation. De Elizabeth Foundation levert een bijdrage aan het voorkomen van mensenhandel en biedt hulp aan slachtoffers van mensenhandel. Ook zette ze een aantal crowdfundingacties op, bijvoorbeeld voor slachtoffers van de tsunami bij Sulawesi. Op Java is ze nauw betrokken bij een project waar slachtoffers van mensenhandel getraind worden in het werken met professionele naaimachines. Ook was ze actief in Ethiopië, onder andere bij een project voor waterputten en het realiseren van een school.

Trots

Burgemeester Grootenboer-Dubbelman vertelde trots te zijn op mensen zoals mevrouw Van den Nouland. In haar grote bescheidenheid en bevlogenheid zet zij zich in voor de meest kwetsbaren onder ons. En dat naast een drukke baan als casemanager Palliatieve Zorg.



Door Internetredactie Omroep Archipel