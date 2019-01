Onderzoek leidt naar wapens en 25.000 euro

In december 2018 werd in Den Bommel een grote hennepkwekerij aangetroffen en geruimd. Het onderzoek dat daar op volgde leidde dinsdagmorgen 15 januari 2019 naar invallen en aanhoudingen. Ook werden geld en wapens gevonden.

Arrestanten

Nadat de hennepkwekerij in Den Bommel was geruimd werd een uitgebreid onderzoek ingesteld. Dat resulteerde dinsdag in doorzoekingen van woningen en aanhoudingen in Bergen op Zoom en Sint-Maartensdijk. Drie mannen en een vrouw werden aangehouden. Zij zijn in de leeftijd van 52 tot 64 jaar. Twee van de vier verdachten werden ingesloten en de andere twee werden heengezonden. Zij blijven wel verdachten.

Wapens

Bij de doorzoekingen werden verschillende wapens aangetroffen, zoals twee vuurwapens, zes stroomstootwapens en drie busjes pepperspray. Ook vond de politie bijna € 25.000 contant geld, een aantal zeer dure horloges en 17 kilo henneptoppen. Dit alles werd in beslag genomen.

Meldingsbereidheid

Naast informatie die de politie zelf uit onderzoeken krijgt, zijn de meldingen van burgers belangrijk. Iedere melding nemen ze serieus en onderzoeken ze. In deze zaak hebben ze na onderzoek kunnen doorpakken. Heeft u dus informatie die kan leiden tot het veiliger maken van uw omgeving? Bel de politie op 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem, op telefoonnummer 0800-7000.