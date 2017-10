Onderzoek naar gewelddadige woningoverval

De politie zoekt de woningovervaller die zondagmiddag 15 oktober 2017 een vrouw met een mes bedreigde in haar eigen woning. Hij sloeg de vrouw, doorzocht haar woning en ging er met een som geld vandoor. De politie deed sporenonderzoek en buurtonderzoek maar is nog op zoek naar meer getuigen.

Zondag 16 oktober is aan het eind van de middag, omstreeks 17:45 uur, een vrouw overvallen in haar woning aan de Burgemeester Mijslaan. De 52-jarige vrouw kwam thuis en opende haar deur toen zij iets in haar rug voelde prikken. Het was een man met een mes die haar de woning induwde terwijl hij mee naar binnen liep. Hij eiste geld. Toen hij dit niet snel genoeg kreeg, sloeg hij de vrouw en doorzocht haar woning. Hij ging er met een som geld vandoor.

Agenten verspreidden een signalement van de man onder andere agenten en via Burgernet en verschillende WhatsApp groepen. Dit leverde een aantal tips op, maar leidde helaas nog niet tot het aantreffen van een verdachte. De Forensische Opsporing heeft sporenonderzoek gedaan in de woning en agenten hebben buren ondervraagd.

Heeft u iets gezien of gehoord maar nog niet met de politie gesproken, neem dan alstublieft contact op met de politie. U kunt uw tip achter laten onder dit bericht of bellen met 0900-8844. U kunt ook anoniem bellen met M. op 0800-7000 of melden op www.meldmisdaadanoniem.nl.