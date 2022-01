Ongeval Dirksland eist leven van man uit Sommelsdijk

Op het Korteweegje in Dirksland heeft in de nacht van woensdag 5 op donderdag 6 januari 2022 omstreeks 01:40 uur een dodelijk ongeval plaatsgevonden. Een 29-jarige man uit Sommelsdijk is hierbij om het leven gekomen.

Verschillende hulpdiensten waaronder de traumaheli werden opgeroepen. Hulpverleners troffen ter plaatse een auto in de sloot aan. Hulp aan het slachtoffer mocht helaas niet meer baten. De auto heeft een boom geraakt waarna het voertuig in de sloot tot stilstand kwam. Het oppervlaktereddingsteam van de brandweer heeft de sloot nog doorzocht maar trof geen andere slachtoffers aan. Politie doet onderzoek naar het eenzijdige ongeval.