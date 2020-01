Vrijdagavond 10 januari 2020 werd ambulance- en politiepersoneel gealarmeerd voor een ongeval op de Philipshoofjesweg in de polder bij Dirksland. Een personenauto zou te water zijn geraakt. Ter plaatse bleek de situatie net iets anders.

De bestuurder van een personenauto had waarschijnlijk een bocht over het hoofd gezien en is toen rechtdoor gereden en bóven een sloot tot stilstand gekomen. Een persoon is voor controle overgebracht naar het ziekenhuis.