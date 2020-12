Ongeval met drie voertuigen op N215

Op de N215 tussen Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge is vrijdagmorgen 11 december 2020 een ongeval gebeurd. Drie voertuigen kwamen met elkaar in aanraking. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Biermansweg. Naast politie kwam ook de ambulance ter plaatse.

Zover nu bekend is een persoon overgebracht naar het ziekenhuis. Twee voertuigen raakten zwaar beschadigd. Door het ongeval is de weg in beide richtingen afgesloten geweest.