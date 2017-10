Ongeval met twee motoren In Middelharnis

Zondagmiddag 15 oktober 2017 is omstreeks 17:00 uur op de kruising Rottenburgseweg met de Doetinchemsestraat een ongeval gebeurd met twee motoren. Volgens ooggetuigen werd een motorrijdster van achteren aangetikt door een andere motor. De vrouw raakte ten val terwijl de andere motorrijder over de kruising de berm in schoot. Beide slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Tweeten Previous Next

