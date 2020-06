Ongeval met twee personenauto’s en twee fietsers

Op de Boomvliet in Dirksland heeft maandagmiddag 22 juni 2020 een ongeval plaatsgevonden waarbij twee personenauto’s en twee fietsers zijn betrokken. De hulpdiensten werden hiervoor omstreeks 16:00 uur oproepen. Twee slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht. Tweeten Previous Next

