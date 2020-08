Ongeval met vijf voertuigen op N59

Op de N59 is dinsdag 18 augustus 2020 een ongeval gebeurd waarbij vijf voertuigen zijn betrokken. De voertuigen zijn achterop elkaar gereden nabij de verkeerslichten bij Oude-Tonge. Verschillende slachtoffers zijn ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken. Twee personen zijn voor verder onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis in Dirksland. Het verkeer werd om-en-om langs het ongeval geleid. Tweeten Previous Next

