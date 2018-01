Ongeval Rottenburgseweg Middelharnis

Op de kruising Rottenburgseweg / Doetinchemsestraat in Middelharnis zijn vrijdagmorgen 12 januari 2018 twee auto's op elkaar gebotst. Het ongeval gebeurde omstreeks 10:45 uur. Vermoedelijk hebben de bestuurders elkaar over het hoofd gezien. De inzittenden zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Tweeten Previous Next

