Online platform voor vrijwilligerswerk bestaat 10 jaar

GOvoorelkaar, hét online platform voor vrijwilligerswerk en burenhulp in Goeree-Overflakkee, bestaat in 2024 alweer 10 jaar. Tien jaar vol maatschappelijke impact, tien jaar vol verbinding en tien jaar vol met lokale vrijwilligers die hun best beentje voor zetten, zonder daar iets voor terug te vragen.

Hoe het begon

Ruim tien jaar geleden startte het avontuur van GOvoorelkaar. Er was destijds behoefte aan een online verzamelplaats voor Goeree-Overflakkee, waar vrijwilligers en organisaties maar ook individuele hulpvragers elkaar konden treffen. Met die wens werd GOvoorelkaar in het leven geroepen; een online platform waarop ze op een veilige manier met elkaar in contact konden komen.

Tien jaar GOvoorelkaar

In tien jaar tijd groeide het platform naar een solide en betrouwbare plaats waar de door GOvoorelkaar zogenoemde hulpvragers in contact kunnen komen met hulpaanbieders. In die tien jaar tijd, werden er zo'n 5000 matches gemaakt tussen vraag en aanbod. Vijfduizend keer werd er dus iemand met een hulpvraag gekoppeld aan iemand die kon helpen. Die vijfduizend matches genereerden een maatschappelijke impact die gelijk staat aan een bedrag van ruim 1,8 miljoen.

Online en offline

Naast het online platform, is GOvoorelkaar ook fysiek aanwezig op het eiland. Drie ochtenden in de week is er een inloopspreekuur wat vrijwilligers zonder afspraak te maken kunnen bezoeken. Tijdens dat spreekuur krijgt iedereen rechtstreeks antwoord op zijn vragen, maar helpt vrijwilligerscoördinator Angelique ook bijvoorbeeld bij het vinden van passend vrijwilligerswerk. "Het spreekuur wordt steeds beter bezocht" aldus Angelique; "De mensen weten inmiddels dat ik wekelijks in de diverse bibliotheken zit voor hun vragen. En als ik er niet ben, maar ze willen me toch graag spreken, dan kunnen ze een afsprakenkaartje invullen en bel ik ze zo snel mogelijk op om ze verder te helpen."

Het tienjarig bestaan van GOvoorelkaar mag natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan. Zo kwam het team van NLvoorelkaar, het landelijke vrijwilligersplatform, langs tijdens het spreekuur in Ouddorp, met taart en een mooi cadeau; een gloednieuwe beachflag. Onder het genot van een kopje koffie met het heerlijke gebak werden de allermooiste acties van de afgelopen tien jaar GOvoorelkaar nog even aangehaald.

Vrijwilligersfestival

Natuurlijk vieren ze 10 jaar GOvoorelkaar voornamelijk graag met de mensen waar het allemaal om draait; de vrijwilligers. Later dit jaar organiseert GOvoorelkaar samen met de gemeente het vrijwilligersfestival, waar ze zeker nog even stil zullen staan bij dit jubileumjaar, maar waar ze vooral vieren dat het eiland zo sterk is in helpen.



Door Internetredactie Omroep Archipel