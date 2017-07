Online Stamboomonderzoek in de Bibliotheek

Online werken aan je stamboom via My Heritage? Dat kan, tijdens een proefperiode t/m 4 augustus 2017, gratis in de Bibliotheekvestigingen Hellevoetsluis, Brielle en Middelharnis.

Wat is My Heritage?

My Heritage (myheritagelibraryedition.com) is een online platform voor genealogie met softwareproducten en -diensten voor online en mobiel gebruik. Gebruikers van het platform kunnen onder meer stambomen maken, foto's uploaden en bekijken en miljarden historische gegevens van over de hele wereld doorzoeken. Het platform ondersteunt sinds 2015 42 talen en heeft wereldwijd ongeveer 80 miljoen gebruikers. In januari 2017 meldde My Heritage dat er 35 miljoen stambomen op de website staan.

My Heritage is een gratis dienst, maar wanneer er dieper in de systemen gezocht moet worden om informatie boven water te krijgen dient er een betaald abonnement te worden afgesloten.

My Heritage in de Bibliotheek

Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta is een pilot gestart met My Heritage om te onderzoeken of bezoekers van de Bibliotheek meerwaarde zien in deze dienst. Tot en met 4 augustus 2017 kan er gratis in alle bestanden van My Heritage worden gezocht in de Bibliotheekvestigingen Hellevoetsluis, Middelharnis en Brielle.

Benieuwd naar uw ervaringen

Zowel positieve als negatieve feedback kan gestuurd worden naar info@bzhd.nl of gedeeld worden met de medewerkers in de Bibliotheek. Je feedback zal mee worden genomen in de beslissing of de proefperiode wordt omgezet in een contract tussen Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta en My Heritage.