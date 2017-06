Ontdek je talent op de JC van Gent

Eind mei 2017 hebben de leerlingen van de JC van Gent school in Sommelsdijk hun talenten ontdekt en laten zien. Door verschillende workshops (koken, timmeren, etc) konden leerlingen ontdekken of zij over nog niet ontdekte talenten beschikken. De week is afgesloten met een prachtige voorstelling in de RGO.

Met financiële ondersteuning van de gemeente hebben de leerlingen, onder begeleiding van docenten van het Hofpleintheater uit Rotterdam, een heuse voorstelling neergezet.

De leerlingen van groep 1 t/m 8 speelden samen in de voorstelling Ali Baba en de 40 rovers. Twee dagen lang hebben alle leerlingen intensief gerepeteerd voor het stuk. Ze hebben gezongen, gedanst en gespeeld. Een onvergetelijke ervaring voor menig leerling om te schitteren op het podium.