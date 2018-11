Ontsnapt gas trekt door riolering Duinkerkerweg Ouddorp

Tijdens werkzaamheden aan de Duinkerkerweg in Ouddorp is dinsdag 27 november 2018 een gaslek ontstaan. Nu gebeurt dit wel vaker. De brandweer wordt opgeroepen ter assistentie en Stedin komt het gaslek repareren. Maar het gaslek aan de Duinkerkerweg was net iets minder standaard. Het vrijgekomen gas trok de riolering in hetgeen een gevaar zou kunnen opleveren voor omwonenden.

De brandweer schaalde op naar middelhulpverlening om het incident zo goed en adequaat mogelijk af te handelen. Het gas werd bij een verdeelpunt afgesloten en bij diverse huizen in de omgevingen werden metingen verricht. Ondertussen werd de weg opengebroken om bij het lek te kunnen. Alles is goed afgelopen.