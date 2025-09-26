Ontwerp nieuwe speeltuin Everdinapolder gepresenteerd

Op 9 juli 2025 organiseerde de gemeente Goeree-Overflakkee een inloopmiddag in de wijk Everdinapolder in Sommelsdijk. Bewoners dachten hier mee over het ontwerp van een nieuwe speeltuin. Er zijn 13 reactieformulieren ingevuld en in totaal 43 ideeën ingediend. Inmiddels heeft de gemeente op basis daarvan een ontwerp gemaakt waarin zoveel mogelijk wensen zijn verwerkt. Er is extra aandacht besteed aan de meest genoemde suggesties.

Notenboom

Op de plek waar nu nog een leeg grasveld ligt, komt een speeltuin voor jong en oud. Er wordt ook meer groen aangeplant, waaronder drie nieuwe bomen. Een notenboom komt centraal op het terrein te staan en zorgt straks voor schaduw op warme dagen. Voor ouders en verzorgers komt er een picknicktafel, van waaruit ze makkelijk toezicht kunnen houden. De tafel kan ook gebruikt worden om te knutselen of even uit te rusten met een drankje.

Pannakooi

De pannakooi was een van de populairste wensen. Deze komt er dan ook. Met een iets hoger hek blijven de meeste ballen in het veld. De ingang komt aan de kant van de speelplek en is drempelvrij, zodat iedereen makkelijk naar binnen kan. Ook een mandschommel werd vaak genoemd. Beide toestellen zijn vooral leuk voor oudere kinderen. Voor jongere kinderen komt er een apart speelgedeelte, met een speelhuisje in de vorm van een winkeltje. Dit wordt omringd met beplanting voor een beschut en veilig speelplekje.

Meer groen

De bestaande lage heesters worden vervangen door hogere struiken (bosplantsoen), die zorgen voor een natuurlijke afscheiding tussen de tuinen en de speeltuin. De lage struiken komen terug in drie nieuwe plantvakken in het speelgebied.

Niet alle ideeën bleken uitvoerbaar, maar er is geprobeerd om zoveel mogelijk wensen in het ontwerp mee te nemen. Het voorlopige resultaat is een groene en toegankelijke speeltuin die geschikt is voor verschillende leeftijden.

Voor vragen over de nieuwe speeltuin kan contact opgenomen worden met de gemeente via buitenruimte@goeree-overflakkee.nl.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel