Onze regio is blinde vlek op de kaart van natuurbrandrisico

Op de landelijke website natuurbrandrisico.nl is duidelijk te zien hoe groot het risico op een natuurbrand is. Toch zijn de gebieden van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) en Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) daar niet in beeld. Ze vormen een soort blinde vlek.

Een woordvoerder van de VRR, waar ook Goeree-Overflakkee onder valt, legt uit dat er geen eigen meetstation is. “We liften mee op het station in Zeeland. Daardoor ontbreekt de regio nog op de kaart, al wordt het systeem aangepast. Verwachting is dat de VRR volgend jaar wel zichtbaar wordt."

Een woordvoerder van de VRZHZ, waar onder meer Dordrecht, Gorinchem en de Hoeksche Waard onder vallen, zegt dat het risico op grote natuurbranden daar beperkt is. "Er zijn geen grote aaneengesloten natuurgebieden van meer dan 100 hectare en de regio is bovendien erg waterrijk. Toch kunnen er in droge periodes wel berm- of veenbranden ontstaan. Die vallen onder de categorie ‘buitenbrand’."

De veiligheidsregio ZHZ benadrukt dat er bij verhoogd risico altijd wordt gecommuniceerd via de eigen kanalen. Bij acuut gevaar kan ook een NL-Alert worden verstuurd en start er een liveblog.

Door Internetredactie Omroep Archipel