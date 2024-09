Oogstfeest verbindt lokale producenten en bezoekers

Voor de tweede keer op rij werd zaterdag 21 september 2024 het oogstfeest georganiseerd bij Lust & Last in Sommelsdijk. Bezoekers genoten van de oogstmarkt en kregen de kans om het voedselbos te verkennen en meer te leren over duurzame landbouw en voedselproductie.

Een van de hoogtepunten was de fruitpers van Lust & Last, een mini-fabriek op wielen die van lokale appel- en perenoogst puur en natuurlijk sap produceert, zonder toevoegingen. In de tuin van de boerderij hadden verschillende ondernemers hun producten uitgestald en boden zij bezoekers de mogelijkheid om kennis te maken met hun producten.

Het oogstfeest benadrukt de groeiende aandacht voor lokale productie en duurzaamheid in de regio, en geeft ondernemers een platform om hun producten te promoten en hun verhaal te vertellen.



Door Internetredactie Omroep Archipel