Oogstseizoen tot en met oktober: let op modderige wegen

Een bezorgde ouder heeft zich bij de redactie gemeld over een gevaarlijke situatie voor weggebruikers op de fiets, brommer of scooter. Het betreft de parallelweg tussen Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge. Dit bericht volgde nadat zijn zoon onderuit was gegaan op de scooter. De oproep gaat gepaard met een oproep tot alertheid met betrekking tot de onveilige situatie. Eind september heeft ook de gemeente een bericht naar buiten gebracht met een algemene waarschuwing met betrekking tot de oogsttijd.

De oogsttijd loopt van augustus tot en met oktober. Het buitengebied op Goeree-Overflakkee kan door oogstactiviteiten modder op de weg hebben, wat in combinatie met regen voor gladheid en slipgevaar kan zorgen. Automobilisten, scooterrijders en fietsers worden aangespoord om extra voorzichtig te zijn, vooral wanneer waarschuwingsborden langs de weg staan.

De gemeente benadrukt het belang van rustig rijden, geleidelijk remmen, geen grote stuurbewegingen maken, geen risico nemen met inhalen en elkaar de ruimte geven. Hoewel waarschuwingsborden worden geplaatst en er pogingen worden gedaan om de weg snel schoon te maken, kan het door drukke werkzaamheden toch voorkomen dat er nog modder op de weg ligt.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws