Ook in 2017 veel belangstelling voor de Truckrun

Wie nog niet op de hoogte was zal zich afgevraagd hebben waarom zoveel mensen langs de kant van de weg stonden. Deze mensen waren in afwachting op een lange stoet van vrachtwagens, de Truckrun 2017. Door de inzet van veel vrijwilligers konden zaterdag 17 juni 2017 bewoners van de Zuidwester een dagje meerijden in een vrachtwagen of een bus.

Opstappen bij Hernesseroord en dan richting Ouddorp om vervolgens gezellig met z'n allen te eten bij de Visafslag in Stellendam. En ondertussen reden ze natuurlijk door alle dorpen die op de route lagen. Op de terugweg via Nieuwe-Tonge weer naar huis. De bewoners hebben er weer van genoten, alsmede de chauffeurs, andere vrijwilligers en de toeschouwers.