Ook op Goeree-Overflakkee vaker diervriendelijke aanpak bij wespennesten

Steeds meer mensen in Nederland kiezen voor een diervriendelijke oplossing bij een wespennest in of rond hun woning. Dat blijkt uit cijfers van de Wespenstichting, die in 2025 meer dan 2550 hulp- en adviesaanvragen ontving. Dat gebeurde verspreid over het hele land en betrof vooral particuliere huishoudens die op zoek waren naar een alternatief voor bestrijding. In bijna 70 procent van de gevallen konden wespennesten blijven zitten, vaak zonder extra maatregelen.

De Wespenstichting, die sinds 2021 actief is, ziet een duidelijke verschuiving van bestrijden naar behouden of verplaatsen. Volgens woordvoerder Nathan Veenstra blijkt uit de aanvragen dat veel mensen eerst informatie zoeken, maar vaak vooral uitkomen bij ongediertebestrijders. De stichting biedt advies over hoe risico’s kunnen worden beperkt, zodat een nest kan blijven zitten. Alleen als dat niet mogelijk is, wordt verplaatsing overwogen.

Toename meldingen

Het aantal aanvragen is sterk gestegen. In 2024 ging het nog om 840 meldingen, in 2025 waren dat er ruim drie keer zoveel. Volgens de stichting komt dat door een grotere naamsbekendheid, een beter vindbare website en het feit dat 2024 een rustig wespenjaar was, waardoor de toename in 2025 sterker opvalt. Ook activiteiten zoals voorlichting op evenementen en de jaarlijkse wespentelling dragen bij aan de bekendheid.

De meeste aanvragen kwamen uit grote steden, waar wespennesten sneller als overlast worden ervaren. In Zuid-Holland kwamen de meeste meldingen uit Den Haag en Rotterdam. In die provincie bleken de meeste nesten in spouwmuren geen direct gevaar op te leveren. In slechts vijf van de 346 gevallen werd alsnog een ongediertebestrijder ingeschakeld.

Goeree-Overflakkee

Op Goeree-Overflakkee ging het in 2025 om vijf wespennesten. Drie daarvan bevonden zich in een spouwmuur, één zat onder dakpannen en één betrof een grondnest. Twee nesten in spouwmuren, in Melissant en Ooltgensplaat, konden zonder maatregelen behouden blijven. Ook het grondnest en het nest onder de dakpannen bleven ongemoeid. Dat laatste betrof een nest van de Franse veldwesp, een soort die bekendstaat als rustig en zelden problemen veroorzaakt. Bij één nest in een spouwmuur is niet bekend of het advies is opgevolgd.

Het verplaatsen van een wespennest is volgens de stichting een laatste optie. Daarbij wordt het nest met wespen en al naar een locatie op minimaal drie kilometer afstand gebracht. Volgens voorzitter Sjoert Fleurke veroorzaakt dit stress bij de dieren en duurt het vaak enkele dagen voordat de activiteit weer op gang komt. In 2025 werd ongeveer 6,5 procent van de gemelde nesten verplaatst.

Natuurvriendelijkheid

Ook ongediertebestrijders merken dat de vraag naar gifvrije oplossingen toeneemt. Enkele bedrijven hebben inmiddels cursussen gevolgd bij de Wespenstichting en passen alternatieve methoden toe. Of en wanneer de overheid deze werkwijze verplicht stelt, is nog niet bekend. Wel verwacht de stichting dat de belangstelling voor natuurvriendelijke oplossingen de komende jaren verder zal groeien.

Door Internetredactie Omroep Archipel