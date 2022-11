Ook vakantiewoningen ingezet voor tijdelijke huisvesting vluchtelingen

Een deel van de Oekraïense vluchtelingen in de gemeentelijke opvang in Dirksland vangt de gemeente vanaf januari 2023 tijdelijk op in vakantiewoningen. Daarnaast biedt de gemeente zo’n 50 tot 60 mensen voor de komende periode ergens anders onderdak. Dat is in een nu nog leegstaand kantoorgebouw aan de Koningin Julianaweg in Middelharnis.

De gemeente biedt vanaf eind maart 2022 onderdak aan 180 Oekraïense vluchtelingen op drie locaties in Dirksland. Voor de grootste locatie – voormalig zorgcentrum Geldershof – geldt dat begin januari het pand leeg moet zijn. Een grote renovatie kan niet langer uitgesteld worden door de slechte staat van de installaties. Bij de andere 2 locaties – Elkersweide en Molenzicht – is verlenging van de huurperiode wel mogelijk. Dat betekent dat zo’n 120 mensen vanaf januari een nieuw dak boven hun hoofd nodig hebben.

De afgelopen weken zocht de gemeente naar alternatieve locaties. Een deel van de vluchtelingen vangt de gemeente vanaf januari op in huisjes op vakantieparken. Het gaat om een periode van in elk geval drie maanden.

Voormalig kantoorpand

Voor de noodopvang in het kantoorpand gaat het om opvang van minimaal 6 maanden. De gemeente maakt het pand binnenkort klaar voor bewoning. In totaal komen er 20 woonruimten. Elke ruimte is geschikt voor ongeveer 3 mensen. Begin januari kunnen de nieuwe bewoners het pand dan in gebruik nemen.

Het is momenteel niet duidelijk hoe lang de tijdelijke huisvesting nodig is. Dat is afhankelijk van de opleverdatum van de flexwoningen. De gemeente wil in samenwerking met woningcorporatie Oost West Wonen de Oekraïense vluchtelingen voor de komende jaren opvangen in een nog te bouwen buurt met flexwoningen. Dat is aan de rand van Middelharnis. Deze woningen zijn in januari nog niet klaar.