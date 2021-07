Ook weer excursies voor volwassenen op Tiengemeten

Met excursies voor kinderen, uit het OERRR-programma, was Natuurmonumenten in juni al gestart. Vanaf 1 juli 2021 organiseert Natuurmonumenten ook weer excursies voor volwassenen op het eiland Tiengemeten. De regelgeving vanuit de overheid geeft daartoe eindelijk weer mogelijkheden.

Net als in 2020, voert Natuurmonumenten ook in 2021 wel enkele aanpassingen door. Denk daarbij aan het op pad gaan met kleinere groepen, zodat de deelnemers onderling voldoende afstand kunnen houden én allemaal het verhaal van de gids kunnen verstaan. De basisregels blijven ook van kracht: kom niet als je klachten hebt en houd 1,5 meter afstand tot iedereen die niet tot jouw huishouden behoort. Als iedereen zich hieraan houdt, kan er weer volop genoten worden van het grote aanbod excursies voor jong én wat ouder op het natuureiland. De excursies vind je op de website van de natuurorganisatie: www.natuurmonumenten.nl/tiengemeten/agenda.

Diversiteit

“We hebben een grote diversiteit aan excursies”, zegt boswachter Annette den Dulk, verantwoordelijk voor de excursies op het eiland. “Er zijn bijvoorbeeld excursies volledig gericht op één diersoort - zoals de bever - wandelingen in schemer, met de huifkar, gericht op cultuur of juist op gastronomie. Van jong tot oud en van fit tot minder mobiel: voor iedereen is op Tiengemeten wel een passende excursie te vinden!”

Zomervakantie

In juli en augustus heeft Natuurmonumenten op meer dan 25 dagen een excursie op de planning staan, waarbij de focus ligt op de weken in de zomervakantie. “Dat betekent niet dat we in die periode uitsluitend voor gezinnen met kinderen excursies organiseren: er zijn ook excursies waar alleen volwassenen zich voor in kunnen schrijven. Of we organiseren de ene keer de excursie voor gezinnen en op een ander moment is diezelfde excursie alleen voor volwassenen. Daarnaast zijn er ook de speciale OERRR-excursies voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar. Zo zorgen we ervoor dat iedereen kan genieten van een excursie die bij hem of haar wensen past”, vult Annette aan.