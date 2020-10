Ook ziekenhuis Dirksland voorbereid op tweede coronagolf

De Zuid-Hollandse ziekenhuizen in de ROAZ-regio Zuidwest-Nederland die coronapatiënten opnemen schalen de reguliere zorg af om de zorg tijdens de tweede coronagolf zoveel mogelijk toegankelijk te houden. Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is een van deze ziekenhuizen. In elk ziekenhuis wordt gekeken hoe deze afschaling zo zorgvuldig mogelijk geregeld kan worden. Dat meldt Ernst Kuipers, voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg Zuidwest-Nederland.

“De niet-urgente afspraken, operaties en ingrepen worden deels uitgesteld. Elke patiënt wordt daarover door zijn eigen ziekenhuis tijdig ingelicht. De spoedzorg gaat net als bij de eerste coronagolf gewoon door,” aldus Kuipers.

Sinds 28 september 2020 is het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding, weer actief. Het LCPS helpt bij de verspreiding van coronapatiënten over het hele land, om te zorgen voor een evenredige verspreiding in elke ROAZ-regio, en om ervoor te zorgen dat ziekenhuizen en hun personeel niet overbelast raken. De recente toename van opnames van coronapatiënten in de kliniek en op de IC in onze regio is zo groot dat het de ziekenhuizen desalniettemin niet lukt om de reguliere zorg in de volle omvang door te laten gaan.

"We proberen de reguliere zorg zoveel mogelijk te continueren", zegt Kuipers, "en we hopen op begrip uit de samenleving. De veiligheid voor onze patiënten en in de zorg staat voorop.”